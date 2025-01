Wall Street vu à la hausse après l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en hausse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Après la Fed mercredi soir, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice PCE en décembre qui est ressorti en ligne avec les attentes. La saison des résultats se poursuit. Ceux d'Apple ont été dévoilés hier soir. La firme à la pomme a dépassé les attentes malgré des ventes décevantes d'iPhone, notamment en Chine. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq gagnent respectivement 0,42% et 0,72%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse. Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent aux Etats-Unis. Trois des "Sept Magnifiques" - Meta, Microsoft et Tesla - ont dévoilé leurs comptes trimestriels au bilan mitigé. Ceux d'Apple sont attendus après la clôture. Les investisseurs ont digéré également la décision de la Fed qui a maintenu hier soir ses taux inchangés. L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, sera publié demain et scruté par les investisseurs. Le Dow Jones a avancé de 0,38% à 44 882 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,25% à 19681 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en décembre en rythme annuel, conformément aux attentes, après 2,4% en novembre. La progression en rythme mensuel est de 0,3%, en ligne avec le consensus après 0,1% le mois précédent. Dans sa version core, surveillée par la Fed, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,8% en rythme annuel comme prévu, et à 0,2% en rythme mensuel, identique au consensus.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,4% en décembre en ligne avec le consensus, après une progression de 0,3% en novembre. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,7% en décembre contre 0,5% attendu, après une hausse de 0,6% en novembre.

Les valeurs à suivre

AbbVie

AbbVie est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir réalisé un bénéfice de 2,16 dollars par action au quatrième trimestre, supérieur au consensus de 2,12 dollars. Le laboratoire pharmaceutique américain doit cette performance au succès de ses nouveaux médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq, qui compensent la forte baisse des ventes d'Humira, son médicament phare contre la polyarthrite rhumatoïde. Les ventes d'Humira ont reculé de 49% du fait de la concurrence des biosimilaires.

Apple

Si l'action Apple a initialement reculé hier soir à la suite de l'annonce de ventes décevantes d'iPhone et en Chine, elle est repartie de l'avant après la présentation de ses perspectives. La firme à la pomme a généré au premier trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net de 36,33 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par action, contre respectivement 33,92 milliards et 2,18 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 2,35 dollars par action.

Chevron

Les bénéfices de Chevron en 2024 s'élèvent à 17,66 milliards de dollars, soit 9,72 dollars par action diluée. Ils s'élevaient à 21,36 milliards de dollars en 2023, soit 11,36 dollars par action diluée. Le free cash-flow des opérations a reculé passant de 35,6 à 31,5 milliards de dollars. "Les bénéfices déclarés ont diminué par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la baisse des marges sur les ventes de produits raffinés", a déclaré Chevron. La production mondiale et américaine nette d'équivalents pétrole a atteint des records annuels avec des hausses respectives de 7 et 19%.

ExxonMobil

En 2024, ExxonMobil a dégagé un bénéfice net ajusté de 33,46 milliards de dollars, soit 7,79 dollars par action. Il s'élevait à 38,57 milliards de dollars, soit 9,52 dollars par action en 2023. "Le bénéfice hors éléments exceptionnels a diminué en raison de la baisse des marges de raffinage et des prix du gaz naturel par rapport aux niveaux historiquement élevés de l'année dernière", a expliqué le géant pétrolier américain. Le free cash-flow (non-GAAP) est ressorti à 34,36 milliards de dollars en 2024 contre 36,21 milliards de dollars un an avant.

Intel

Intel est attendu en légère hausse à Wall Street en dépit d'une publication mitigée. Au quatrième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 153 millions de dollars contre un profit de 2,66 milliards de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 13 cents, à comparer au consensus d'un profit de 12 cents. Les revenus ont reculé de 7% à 14,3 milliards de dollars contre 13,83 milliards de dollars attendus.

Resmed

ResMed est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. La medtech affiche un bénéfice par action ajusté de 2,43 dollars contre 2,32 attendus, pour un chiffre d'affaires en hausse de 10% à 1,28 milliard de dollars contre 1,27 milliard attendu. "ResMed est bien placé pour capitaliser sur les opportunités uniques que représentent l'introduction et l'adoption récentes de dispositifs portables grand public qui suivent la santé du sommeil, ainsi que l'utilisation des thérapies GLP-1", a déclaré le CEO Mick Farrell.

Walgreens Boots

Walgreens Boots Alliance est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après l'annonce de la suspension de son dividende trimestriel en espèces dans le cadre de son plan de restructuration. La chaîne américaine de pharmacies invoque "les besoins de trésorerie de l'entreprise au cours des prochaines années, notamment en ce qui concerne les litiges et le refinancement de la dette". Cette décision intervient dix jours après la mise en cause du groupe par la justice américaine dans la crise des opiacés.