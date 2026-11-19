Anthropic réalise son introduction en bourse au NASDAQ MarketSite de Times Square

19 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a ‌ouvert en nette hausse jeudi, les investisseurs suspendus au premier jour de cotation d'Anthropic sur ​le Nasdaq, ce qui stimule les valeurs technologiques et constitue un nouveau test important pour un secteur de l'IA plongé dans la tempête.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​gagne 239,17 points, soit 0,48% à 50.437,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,99% à ​7.396,09 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,59% à 24.818,17 ⁠points.

Les investisseurs s'apprêtent à découvrir le sort réservé à l'entrée en Bourse du ‌créateur de Claude, l'un des principaux acteurs du secteur de l'IA, qui a ravi à SpaceX le titre de la plus grosse IPO de ​l'histoire après avoir relevé le ‌montant de son offre pour atteindre une valorisation de 1.500 ⁠milliards de dollars.

Anthropic a fixé mercredi le prix de son IPO à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement prévue de 70 à 78 dollars, en ⁠levant ainsi au moins ‌81 milliards de dollars, contre les 75 milliars levés par SpaceX en ⁠juin.

Cette introduction en Bourse intervient après plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants ‌de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s'inquiétant des valorisations ⁠excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d'IA et des répercussions ⁠du départ de Jensen ‌Huang, directeur de Nvidia.

Les géants de la "tech" Amazon et Alphabet, tous deux investisseurs dans ​Anthropic, gagnent 2% et 4,3% dans les ‌premiers échanges, tandis que Nvidia avance de 3,5% après avoir reculé pendant cinq séances consécutives, ses prévisions optimistes n'ayant ​guère réussi à redonner confiance aux investisseurs.

Les fabricants de puces Intel, Advanced Micro Devices, Micron et Marvell sont également dans le vert, tout comme les entreprises de ⁠cloud computing CoreWeave et Nebius, qui grimpent de 8% et 6,4% respectivement.

La cotation de l'action Anthropic sur le Nasdaq interviendra dans le courant de la journée. En attendant, le titre s'envole d'environ 26% sur le marché hors cote, selon les sociétés de courtage IG Markets et CMC Markets.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)