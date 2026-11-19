La Bourse de New York a ouvert en nette hausse jeudi, les investisseurs suspendus au premier jour de cotation d'Anthropic sur le Nasdaq, ce qui stimule les valeurs technologiques et constitue un nouveau test important pour un secteur de l'IA plongé dans la tempête.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 239,17 points, soit 0,48% à 50.437,34 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,99% à 7.396,09 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,59% à 24.818,17 points.

Les investisseurs s'apprêtent à découvrir le sort réservé à l'entrée en Bourse du créateur de Claude, l'un des principaux acteurs du secteur de l'IA, qui a ravi à SpaceX le titre de la plus grosse IPO de l'histoire après avoir relevé le montant de son offre pour atteindre une valorisation de 1.500 milliards de dollars.

Anthropic ANT.O a fixé mercredi le prix de son IPO à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement prévue de 70 à 78 dollars, en levant ainsi au moins 81 milliards de dollars, contre les 75 milliars levés par SpaceX en juin.

Cette introduction en Bourse intervient après plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s'inquiétant des valorisations excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d'IA et des répercussions du départ de Jensen Huang, directeur de Nvidia NVDA.O .

Les géants de la "tech" Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , tous deux investisseurs dans Anthropic, gagnent 2% et 4,3% dans les premiers échanges, tandis que Nvidia avance de 3,5% après avoir reculé pendant cinq séances consécutives, ses prévisions optimistes n'ayant guère réussi à redonner confiance aux investisseurs.

Les fabricants de puces Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Marvell MRVL.O sont également dans le vert, tout comme les entreprises de cloud computing CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , qui grimpent de 8% et 6,4% respectivement.

La cotation de l'action Anthropic sur le Nasdaq interviendra dans le courant de la journée. En attendant, le titre s'envole d'environ 26% sur le marché hors cote, selon les sociétés de courtage IG Markets et CMC Markets.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)