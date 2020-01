Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street voit rouge, le coronavirus chinois inquiète Reuters • 21/01/2020 à 16:09









LA BOURSE DE NEW YORK OUVRE EN BAISSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, touchée à son tour par les inquiétudes concernant les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus en Asie. Après un week-end de trois jours pour le Martin Luther King Day, le Dow Jones perd 44,63 points, soit 0,15%, à 29.303,47 points. Le Standard & Poor's 500 recule de 0,31% à 3.319,32 points. Le Nasdaq Composite cède 0,27% à 9.363,86 points à l'ouverture. L'épidémie de coronavirus apparue à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait six morts, a annoncé mercredi le maire de la ville, à la télévision publique. La crainte d'une épidémie comparable à celle du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras), due à un autre coronavirus apparu lui aussi en Chine, qui a fait près de 800 morts en 2002 et 2003, s'est également étendue aux marchés financiers asiatiques et européens. En Bourse, les compagnies aériennes font les frais des inquiétudes sur la propagation du coronavirus, qui pourrait limiter les déplacements en Asie à quelques jours du Nouvel An chinois. United Airlines, American Airlines et Delta Air Lines perdent entre 2,88% et 1,42%. Autre facteur de baisse pour les marchés américains, le Fonds monétaire international a réduit lundi sa prévision de croissance mondiale pour 2020 et 2021. Cette poussée d'aversion pour le risque profite au marché obligataire américain où le rendement des Treasuries à 10 ans cède cinq points de base à 1,7882%. (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

