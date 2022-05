Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vif regain d'aversion au risque mercredi information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont rechuté mercredi, l'aversion au risque ayant été nourrie par les inquiétudes sur la situation sanitaire en Chine : le Dow Jones a lâché 3,6% à 31490 points, tandis que le Nasdaq Composite a décroché de 4,7% à 11418 points.



Certains traders attribuaient l'amplification des pertes des grands indices new-yorkais à des informations évoquant la décision, par les autorités chinoises, de confiner Binhai, une importante zone de développement économique de la ville de Tianjin.



Les investisseurs savent que les mesures de confinement imposées par Pékin dans de nombreuses régions chinoises en vue de contenir l'épidémie de Covid-19 risquent de pénaliser la croissance du pays, mais aussi l'activité mondiale.



Le regain d'inquiétude sur la conjoncture économique a soutenu l'attrait pour le compartiment obligataire : les rendements des Treasuries à 10 ans a ainsi reculé de 10 points de base pour finir la séance à 2,88%.



Sur le front macroéconomique, les mises en chantier de logements aux États-Unis ont pratiquement stagné (-0,2%) le mois dernier, manquant ainsi les attentes, tandis que le nombre de permis de construire a reculé de 3,2%.



Du côté des valeurs, Target a dévissé de presque 25% après que la chaine de magasins alimentaires à prix réduits a livré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, victime notamment de coûts 'anormalement élevés'.



Le marché a aussi sanctionné les résultats moins bons que prévu de la chaine de magasins de bricolage Lowe's, dont le titre a lâché 5,1% après un BPA trimestriel en augmentation de 9%, mais un chiffre d'affaires en repli de 4% en données comparables.



Analog Devices a perdu 2,4% et surperformé ainsi la tendance, suite à la publication par le fabricant de semiconducteurs, au titre de son deuxième trimestre 2021-22, d'un BPA ajusté en hausse de 56% pour des revenus en croissance de 87%.





