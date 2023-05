Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vif rebond en vue après le PIB information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,9%) et le Nasdaq-100 (+2,3%) laissent présager un début de séance en rebond vigoureux à Wall Street, des données macroéconomiques de bonne facture faisant oublier un temps le dossier du plafond de la dette.



La croissance du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre 2023 a en effet été révisée à 1,3% en rythme annualisé, à comparer à 1,1% en toute première estimation, marquant donc un ralentissement moins sensible par rapport aux 2,6% du dernier trimestre 2022.



Cette bonne nouvelle semble faire passer au second plan les craintes au sujet des négociations sur la dette, alors que 'Kevin McCarthy a déclaré qu'il y avait un certain nombre de sujets où les négociateurs étaient encore éloignés', selon Deutsche Bank.



La banque allemande soulignait aussi qu'après la clôture des marchés américains mercredi, l'agence de notation de crédit Fitch a placé la note des États-Unis sous surveillance négative, même si son scénario de base demeure qu'un accord serait conclu.



Du côté des publications d'entreprises, le fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté en baisse de 20% au titre de son premier trimestre comptable, pour des revenus en contraction de 13%.



La chaine d'électronique grand public Best Buy publie pour son premier trimestre un BPA ajusté en baisse de près de 27%, soulignant que 'ses clients se montrent clairement prudents alors qu'ils continuent de faire face à une inflation élevée'.



A l'occasion de la publication de trimestriels supérieurs à ses attentes, le fournisseur d'équipements médicaux Medtronic indique que son conseil d'administration a approuvé une hausse du dividende, portant son montant trimestriel à 0,69 dollar par action.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.