Wall Street veut terminer l'année en beauté

(AOF) - Après une séance peu active hier qui s'est clôturée en baisse, la bourse new-yorkaise est attendue dans le vert pour "la der" de l'année 2024. Les volumes d'échanges s'annoncent de nouveau minces en cette veille du Nouvel An. Wall Street sera fermé demain à l'instar des Bourses européennes. Ayant aligné les records, l'indice S&P 500 a gagné 23,84% et le Nasdaq Composite a bondi de 29,81% depuis le 1er janvier. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq avancent respectivement de 0,34% et de 0,36%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont nettement clôturé dans le rouge ce lundi, au terme d'une séance marquée par de faibles volumes. Côté statistiques, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti inférieur aux attentes en décembre. Suite au décès hier de l’ancien président américain Jimmy Carter à l’âge de 100 ans, Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier. Côté valeurs, Boeing a fléchi après le crash d'un de ses appareils 737-800 en Corée du Sud dimanche. Le Dow Jones a perdu 0,97% à 42573,73 points et le Nasdaq a cédé 1,19% à 19486,78 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Baker Hughes

Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes a annoncé une commande de Bechtel Energy Inc. portant sur la fourniture d'équipements de technologie du gaz pour deux usines de liquéfaction d'une capacité totale d'environ 11 millions de tonnes par an pour la phase 1 du projet de développement de GNL en Louisiane de Woodside Energy Group Ltd. Cette commande comprend huit compresseurs frigorifiques et huit compresseurs d'expansion. Elle s'appuie sur les technologies GNL éprouvées de Baker Hughes.

Tesla

Tesla est contraint de corriger le logiciel de 77 650 voitures Model 3 et Model Y fabriquées en Chine en raison de risques de sécurité, a fait savoir ce mardi le régulateur du marché chinois. Cette action, due à des problèmes de logiciel qui peuvent ne pas afficher la pression des pneus surveillés immédiatement après le démarrage du véhicule, est décrite comme un rappel de produit en vertu de la réglementation chinoise, a déclaré le régulateur.