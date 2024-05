Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers une troisième semaine de hausse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le vert vendredi, se dirigeant ainsi vers une troisième semaine consécutive de hausse alors que les investisseurs continuent de miser sur de prochaines baisses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,2%, laissant entrevoir une huitième séance de progression d'affilée pour l'indice.



Avec un gain de 0,3% en transactions d'avant-Bourse, le Nasdaq semble de son côté bien parti pour se rapprocher encore davantage de son record historique établi au-delà des 16.440 points le mois dernier.



Sur l'ensemble de cette semaine pourtant totalement dépourvue de catalyseurs, le Dow parvient pour l'instant à gagner 1,8% et le Nasdaq autour de 1,2%.



Depuis quelques semaines, les investisseurs veulent à nouveau croire que le rythme plus incertain affiché par la reprise américaine poussera la Réserve fédérale à assouplir sa politique monétaire.



'Plus les taux d'intérêt restent figés à des niveaux élevés, plus ils sont susceptibles de pénaliser l'économie et de causer une certaine instabilité financière', souligne Xavier Baraton, économiste chez HSBC AM.



'Cela pourrait créer des problèmes à l'avenir, remettant même en question l'hypothèse largement répandue des investisseurs concernant un atterrissage 'en douceur' de l'économie', ajoute-t-il.



Le Dow Jones et le Nasdaq se dirigent ainsi vers une troisième hebdomadaire positive d'affilée, qui leur permet d'effacer une grande partie des pertes essuyées en avril et de revenir en vue de leurs plus hauts historiques.



Les investisseurs ont également salué le calme revenu sur le marché obligataire après deux semaines de tensions.



Le rendement des Treasuries à 10 ans se stabilise ainsi sous la barre de 4,50% après avoir atteint, il y a deux semaines, un plus haut depuis novembre dernier, à 4,67%.



La tendance a également été soutenue par la remontée des cours du pétrole, qui est venue ranimer l'appétit des investisseurs pour les valeurs pétrolières.



Le cours du baril de brut texan (WTI) prend encore 0,6% à près de 80 dollars alors que les analystes de Goldman Sachs disent tabler sur une nouvelle réduction de la production des pays de l'Opep+ au mois de juin en raison de niveaux de stocks jugés toujours élevés.



La fin de semaine devrait rester relativement calme à New York, le seul indicateur du jour étant la première estimation de l'indice de confiance de l'université du Michigan.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.