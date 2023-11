Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers une troisième semaine de hausse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse vendredi, se dirigeant vers une troisième semaine consécutive dans le vert alors que les investisseurs continuent de miser sur un reflux des pressions inflationnistes et une fin du cycle des taux d'intérêt.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant une modeste progression en début de séance.



Sauf changement de tendance majeur, Wall Street devrait terminer la semaine sur des gains confortables: le Dow Jones affiche pour l'instant une hausse hebdomadaire de plus de 3%, tandis que le Nasdaq a repris 4% depuis lundi.



L'optimisme des marchés américains tient principalement à l'annonce, mardi, d'un ralentissement marqué de l'inflation venu accréditer le scénario d'une fin du resserrement monétaire de la Fed.



Ces signes de modération de l'inflation ont entraîné une spectaculaire révision à la baisse des anticipations de hausse des taux de la Réserve fédérale.



Selon le baromètre FedWatch du CME, la probabilité estimée d'une nouvelle hausse de taux en décembre, qui dépassait 38% il y a un mois, est revenue à seulement 0,2%.



Si les données relatives à l'inflation se sont révélés très positives cette semaine, certains indicateurs d'activité s'avèrent eux beaucoup plus médiocres, sans compter les messages prudents distillés par Walmart et Cisco, deux baromètres de l'économie américaine.



Certains professionnels mettent en évidence une accumulation de facteurs jugés préoccupants en cette fin d'année, parmi lesquels la possibilité d'une éventuelle récession ou d'un atterrissage brutal de l'économie.



Du fait des conséquences de la contraction monétaire et du durcissement des conditions d'octroi du crédit, les équipes de Jupiter AM disent prédire un 'atterrissage difficile' pour l'économie américaine.



Dans ce contexte, les places boursières pourraient manquer de carburant pour pousser plus en avant leur récent redressement, qui est peut-être allé un peu trop vite et un peu trop fort.



'La poursuite du rallye sur les marchés devra probablement passer par des messages ostensiblement plus souples de la part des banques centrales', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Plus ces messages tardent à arriver face au ralentissement économique observé, plus le doute va s'installer sur les marchés actions avec des prises de gain en conséquence', avertit l'analyste.



De ce point de vue, les indicateurs économiques publiés dans la matinée s'avèrent plutôt rassurants.



Le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 1,9% des mises en chantier de logements en octobre, à 1.372.000 en rythme annualisé, un niveau plutôt au-dessus des attentes des économistes.



De même, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont augmenté de 1,1% à 1.487.000 en rythme annualisé le mois dernier, dépassant eux-aussi le consensus de marché.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.