Wall Street : vers une sixième hausse d'affilée?

(CercleFinance.com) - Wall Street va tenter mercredi de prolonger sa séquence favorable en alignant une sixième hausse d'affilée, malgré l'absence d'indicateurs économiques ou de nouvelles encourageantes sur le front du commerce international. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains évoluent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant une ouverture stable ou presque. Portés par des statistiques positives, les marchés d'actions américains avaient signé un nouveau carton plein de plus hauts absolus en clôture hier soir. En terminant au-delà des 3192,5 points, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a même réussi l'exploit d'inscrire un quatrième record consécutif. Malgré ces performances impressionnantes, les investisseurs semblent peiner à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, et qui a permis au S&P de gagner plus de 27%. Néanmoins, la politique accommodante des principales banques centrales et la bonne tenue des dépenses des consommateurs devraient permettre d'éviter une récession mondiale dans l'immédiat, rappellent les équipes de Fidelity. Par ailleurs, les prévisions bénéficiaires des sociétés s'améliorent, fait valoir le fonds de pension américain. Dans de telles conditions, il serait difficile que le S&P 500 ne parvienne pas à aller chercher la barre toute proche des 3200 points, estiment les analystes techniques. Côté baisse, il faudrait que le S&P repasse sous le seuil des 3188 points pour que le support de court terme des 3173 points revienne dans l'équation, soulignent les équipes d'IG. Aucun indicateur clé n'est attendu aux Etats-Unis ce mercredi.

