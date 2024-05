Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers une semaine plus calme, moins de résultats information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse lundi à l'orée d'une semaine qui s'annonce relativement calme, à l'heure où la saison de publication des résultats commence à toucher à sa fin.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,4%, annonçant une poursuite du mouvement haussier des deux semaines écoulées.



Les investisseurs espèrent que Wall Street va faire mentir le célèbre proverbe boursier qui préconise de 'Vendre en mai et de s'en aller' ('Sell in May and go away').



Selon ce fameux dicton, les performances des marchés d'actions auraient tendance à se montrer décevantes sur la période allant de mai à octobre, au contraire de celle s'étalant de novembre à avril.



Selon les données compilées par le Stock Trader's Almanac, les mois de mai se sont même révélés encore plus difficiles lors des années marquées par une élection présidentielle.



Cette année, le mois de mai semble plutôt bien parti, Wall Street venant tout juste de boucler deux semaines consécutives de hausse, notamment à la faveur des chiffres de l'emploi plutôt rassurants publiés vendredi.



Autre élément de soutien, et peut-être le plus important, les entreprises ont globalement publié de solides résultats au titre du premier trimestre, notamment du côté de la technologie.



A ce jour, 80% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels et parmi elles, 77% ont affiché des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, contre une moyenne de 74% depuis 2014.



Parmi les entreprises qui n'ont toujours pas publié leurs résultats trimestriels, le géant américain du divertissement Disney et le spécialiste de l'IA prédictive Palantir annonceront les leurs cette semaine.



Au rang des rares indicateurs figurant à l'agenda cette semaine, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan permettra, vendredi, de cerner un peu mieux le moral actuel des ménages américains.



En attendant, les marchés obligataires poursuivent leur embellie avec un rendement des Treasuries à dix ans qui revient en direction de 4,47%, en repli de presque trois points de base, ce qui contribue également à soutenir la cote.





