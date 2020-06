Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une semaine marquée par une progression Cercle Finance • 19/06/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin, les investisseurs semblant décidés à se livrer à quelques achats ciblés en l'absence d'indicateurs économiques. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avancent de 1% à 1,5%, annonçant un début de séance favorable. Les scores étaient restés figés hier à New York, où les opérateurs avaient été tiraillés entre des données économiques encourageantes et les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19. L'annonce de nouvelles mesures de relance, en tout début de semaine, semble néanmoins avoir réussi à calmer les investisseurs et devrait permettre de boucler une semaine de hausse. Les marchés pourraient néanmoins être marqués par une certaine volatilité en cette journée des 'quatre sorcières', caractérisée par l'arrivée à échéance de très nombreuses options et contrats à terme sur les actions et les indices. 'Il y aura encore de la volatilité, mais la tendance haussière à moyen terme est intacte', promettent néanmoins les équipes de NN IP. Les achats technique destinés à maximiser les gains à l'issue d'un trimestre exceptionnel (+35% de hausse pour le Nasdaq) devraient éclipser les tergiversations des intervenants. 'Il faut être sélectif: réduire progressivement l'univers dans lequel on peut investir jusqu'à obtenir un portefeuille bien équilibré', recommande NN IP. Pour le gestionnaire d'actifs néerlandais, les nouvelles sources de croissance économique viendront essentiellement de l'innovation et du développement durable. En Europe, les principales places boursières évoluent toutes dans le vert. L'indice paneuropéen Euro STOXX gagne ainsi 1,5%, le FTSE londonien prend 1,4% et le DAX progresse de 1,2% à Francfort.

