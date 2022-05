Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers une séance atone en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue sur une note inchangée ou presque mardi matin, les investisseurs se montrant visiblement réticents à prendre des positions avant la réunion stratégique de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance relativement stable.



Les intervenants devraient se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille des décisions, mais surtout des déclarations, de la Réserve fédérale américaine.



La banque centrale, qui entame ce mardi sa réunion de politique monétaire de deux jours, devrait relever ses taux directeurs de 50 points de base demain, comme elle y prépare les marchés depuis maintenant plusieurs semaines.



Les investisseurs surveilleront également les indications que l'institution pourrait apporter dans l'optique de dégonfler son gigantesque bilan.



Depuis le début de l'année, Wall Street a décroché de plus de 12% dans l'anticipation de voir la banque centrale américaine accélérer son cycle de resserrement monétaire pour faire face à la remontée de l'inflation dans le pays.



Pour autant, bon nombre d'opérateurs espèrent que le patron de la Fed signalera demain que la banque centrale est prête à temporiser son action afin de s'adapter au récent ralentissement de l'économie.



Dans l'immédiat, les mouvements restent limités sur le marché obligataire en attendant les annonces de la Fed, avec un rendement des bons du Trésor à dix ans qui reflue légèrement en direction de 2,95%.



Du coté des indicateurs, les commandes à l'industrie, qui seront publiées peu après l'ouverture, sont attendues en hausse de 1,2% pour le mois de mars après leur repli de 0,5% en février.



Parmi les valeurs américaines à surveiller à l'ouverture, Pfizer, DuPont, Estée Lauder pourraient en particulier se distinguer après la parution de leurs résultats trimestriels.





