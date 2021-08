Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une poursuite du recul à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait continuer à l'ouverture sur sa tendance négative de la veille, à en croire des futures en repli de 0,7% pour le S&P500 et de 0,6% pour le Nasdaq-100, toujours sous l'effet du compte-rendu de la dernière réunion du FOMC. 'Les minutes du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) de juillet ont montré que la plupart des responsables étaient en faveur d'une réduction des achats d'obligations d'ici la fin de 2021', rappelle ainsi Deutsche Bank. 'Le discours de Jerome Powell la semaine prochaine à Jackson Hole sera désormais d'autant plus au centre de l'attention, alors que les investisseurs attendent de nouveaux indices sur une stratégie potentielle de réduction', poursuit la banque allemande. Autre mauvaise nouvelle, l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie ressort à 19,4 en août, en léger recul par rapport à son niveau de 21,9 du mois précédent, alors même que les économistes espéraient en moyenne une progression de l'indice. En revanche, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 348.000 contre 377.000 la semaine précédente : il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020. Une demi-heure après la cloche, les investisseurs seront attentifs à la parution de l'indice composite des indicateurs avancés pour juillet, calculé par le Conference Board, qui est attendu en hausse modérée par le consensus. Dans l'actualité des valeurs, fort d'un retour à un BPA ajusté positif sur son deuxième trimestre, Macy's a relevé ses objectifs pour l'ensemble de son exercice, mais aussi annoncé une reprise de la distribution de dividendes ainsi qu'un programme de rachats d'actions. Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications de résultats du géant des équipements de réseaux Cisco Systems, ainsi que du groupe de cosmétiques Estée Lauder et du fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia. Goldman Sachs a conclu un accord pour l'acquisition du gestionnaire d'actifs européen NN Investment Partners, qui dispose d'environ 355 milliards de dollars d'actifs sous surveillance et environ 70 milliards de dollars d'actifs sous conseil.

