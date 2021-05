Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une poursuite de la hausse à l'ouverture Cercle Finance • 21/05/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les futures sur indices actions (+0,4% sur le S&P500, +0,3% sur le Nasdaq-100) augurent d'une poursuite, à l'ouverture ce vendredi, de la tendance favorable de la séance précédente, qui a vu notamment le Nasdaq Composite s'adjuger près de 1,8%. 'Un point meilleur que prévu sur le marché du travail américain a fait grimper le sentiment', expliquait jeudi soir Wells Fargo, soulignant le recul des demandes initiales d'allocations chômage à 444.000 la semaine dernière. Peu après la cloche d'ouverture, les opérateurs prendront connaissance de l'estimation flash l'indice PMI composite des Etats-Unis pour le mois en cours, puis des ventes de logements existants américains au titre du mois d'avril. Sur le front des valeurs, Deere annonce un bénéfice net en croissance de près de 170% à 1,79 milliard de dollars pour le deuxième trimestre (clos le 2 mai 2021), soit 5,68 dollars par action, un niveau sensiblement au-dessus des attentes. Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en croissance de 85% à 1,51 milliard de dollar au titre de son deuxième trimestre 2020-21, soit un BPA de 1,63 dollar, dépassant ainsi le consensus de marché. La société de biotechnologies Moderna indique que le Ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) du Japon a approuvé son vaccin contre la Covid-19 dans le pays, dans le cadre d'une utilisation d'urgence.

