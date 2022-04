Wall Street: vers une poursuite de la correction information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 14:55

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,9%) et le Nasdaq-100 (-1,5%) augurent d'une poursuite du décrochage de la veille, la perspective d'un durcissement de la politique monétaire américaine et la guerre en Ukraine continuant de préoccuper les investisseurs.



'Esther George, présidente de la Fed Bank de Kansas City, a estimé qu'une hausse de taux de 50 points de base était une option pour la réunion de mai et que les conditions étaient réunies pour un retrait plus rapide des mesures accommodantes', rappelle Liberum.



'La gouverneure de la Fed Lael Brainard a déclaré que la banque centrale devait réduire son bilan 'rapidement' pour faire baisser l'inflation, renforçant ainsi les craintes d'une éventuelle récession aux Etats-Unis', ajoute Kiplink.



'Ses propos ont d'autant plus marqués que Lael Brainard est considérée comme l'un des membres les plus colombes du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC)', souligne d'ailleurs la société de gestion.



La géopolitique constitue une autre source de préoccupations majeure pour les marchés, alors que de nouvelles sanctions occidentales pourraient être décidées à l'encontre de la Russie accusée de crimes de guerre en Ukraine.



Du côté des valeurs, Amazon Web Services, la division de cloud d'Amazon, et Boeing annoncent un partenariat élargi pour étendre les activités cloud existantes du constructeur aéronautique et rationaliser son approche en matière de cloud computing.



Accenture annonce un investissement stratégique dans Titan Space Technologies, une société dont la mission est de rendre possible la recherche et l'expérimentation dans l'espace pour les entreprises clientes.