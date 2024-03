Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers une pause après un mardi faste information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,1%) et le Nasdaq-100 (-0,3%) présagent une ouverture assez terne à la Bourse de New York, qui pourrait ainsi reprendre un peu son souffle après la vive progression de la veille en dépit d'un rapport sur l'inflation plutôt décevant.



'Dans l'ensemble, le rapport confirme qu'une partie de la vigueur observée en janvier était due à des facteurs temporaires', estimait à ce sujet Tiffany Wilding, économiste de PIMCO, pour qui il ne suffirait pas à empêcher la Fed de réduire ses taux en milieu d'année.



Le rapport sur l'inflation n'a pu enrayer la vigueur continue des marchés actions, nourrie par l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques alors que l'IA générative figure au centre de toutes les attentions.



'Les investissements dans ce domaine, en particulier dans des entreprises telles que Meta et Salesforce, ont obtenu d'excellents rendements en 2023', met en avant Erling Haugan Kise, chez DNB Asset Management.



'Des entreprises de premier plan telles que Nvidia et les géants du cloud Microsoft (Azure), Amazon (AWS) et Alphabet (GCP), sont les principaux bénéficiaires de l'IA générative', poursuit ce gestionnaire de fonds.



Dans l'actualité des valeurs, le distributeur à prix réduits Dollar Tree publie une perte trimestrielle de 7,85 dollars par action sous le poids de lourdes charges de dépréciations et de restructurations, mais un BPA ajusté en hausse d'un quart à 2,55 dollars.





