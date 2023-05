Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers une ouverture sur une note hésitante information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York pourrait ouvrir sur une note hésitante, comme le laissent entendre des futures à peu près stables sur le S&P500 et le Nasdaq-100, le dossier du plafond de la dette fédérale demeurant dans toutes les têtes.



'Joe Biden a affirmé qu'il existait un 'consensus écrasant' pour dire qu'un défaut sur la dette n'était pas une option, après la réunion de négociations de mardi en vue de relever le plafond de la dette américaine', pointait à ce sujet Liberum ce matin.



En attendant, les données du jour se montrent plutôt encourageantes pour l'économie, puisque les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont chuté de 22.000 la semaine dernière, s'établissant ainsi à 242.000.



De plus, l'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -31,3 en avril à -10,4 ce mois-ci, alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une remontée bien moins forte.



Toujours au chapitre des statistiques, doivent encore paraitre une demi-heure après la cloche, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis, ainsi que l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'avril.



Dans l'actualité des valeurs, le numéro un mondial de la distribution Walmart a annoncé un BPA ajusté en croissance de 13% au titre des trois premiers mois de l'exercice, lui permettant de remonter ses fourchettes-cibles annuelles.



De même, à l'occasion de la publication de résultats en progression pour son troisième trimestre mercredi soir, le fournisseur de technologies de réseaux Cisco Systems a relevé ses objectifs de BPA et de revenus pour l'exercice 2022-23.





