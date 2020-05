Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une ouverture sur les chapeaux de roues Cercle Finance • 18/05/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - L'heure est à l'optimisme à Wall Street : les futures sur les principaux indices actions américains augurent d'une ouverture sur les chapeaux de roues ce lundi, avec par exemple un bond de 2,8% de ceux sur le S&P500 vers 2926 points. 'Toutefois, comme l'a rappelé Jerome Powell hier soir, le principal risque reste sanitaire et tant qu'un vaccin n'est pas trouvé, la confiance dans un rebond de l'activité économique ne peut être que fragile', tempère Aurel BGC. Aucune donnée majeure n'est attendue ce lundi, mais paraitront les chiffres de la construction résidentielle demain, puis les inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board jeudi. Par ailleurs, IHS Markit dévoilera jeudi les estimations flash de ses indices PMI au titre du mois en cours, ce qui permettra aux opérateurs de se faire une idée plus actuelle de la situation du secteur privé. Sur le front des valeurs, la saison des résultats va se poursuivre cette semaine avec par exemple ceux des groupes de distribution Walmart, Target, Home Depot et Lowe's qui aideront à jauger la consommation des ménages. Pour l'heure, Conagra Brands annonce une prime de sept millions de dollars aux employés de ses sites de production et de distribution aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, en plus de celle de plus de 13 millions qu'il s'est déjà engagé à verser.

