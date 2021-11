Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une ouverture prudente information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 14:02









(CercleFinance.com) - Wall Street pourrait commencer la séance sans grand changement au vu des futures sur indices actions (+0,1% sur le S&P500, -0,1% sur le Nasdaq-100), au lendemain de nouveaux records signés par le S&P500 et le Nasdaq Composite (+0,2% et +0,6% respectivement). 'Le Dow Jones a ajouté 94 points à son propre sommet de clôture historique, bien que le niveau de 36.000 ait été franchi en début de séance', souligne Wells Fargo expliquant qu'une 'solide saison des résultats des entreprises a continué de soutenir l'humeur'. Les investisseurs pourraient reprendre leur souffle ce mardi, à la veille d'une séance chargée qui verra la publication de l'enquête ADP sur l'emploi privé, des indices PMI et ISM des services, et surtout la conclusion de la réunion du FOMC. 'Le président de la Fed devrait annoncer le début de la réduction, graduelle, du rachat d'actifs avant la fin de l'année et cela, pendant six à huit mois', pronostique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. 'Cette annonce étant bien anticipée par les investisseurs, ces derniers seront davantage attentifs au calendrier concernant les réductions, mais surtout aux anticipations des membres du FOMC sur une première hausse de taux', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, Pfizer relève à nouveau ses fourchettes cibles pour 2021, visant désormais un BPA ajusté entre 4,13 et 4,18 dollars et des revenus entre 81 et 82 milliards, principalement grâce à son vaccin contre la Covid-19. Le groupe de chimie DuPont abaisse par contre ses anticipations de BPA ajusté, d'EBITDA opérationnel et de chiffre d'affaires par rapport à ses prévisions d'il y a trois mois, malgré un BPA ajusté en progression de 89% au titre du troisième trimestre. Parmi les autres publications de la séance, le groupe de cosmétiques Estée Lauder et la maison de vêtements haut de gamme Ralph Lauren ont fait part de BPA ajustés en progressions respectives de 31% et de 82% au titre du trimestre écoulé.

