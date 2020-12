Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une ouverture hésitante pour finir 2020 Cercle Finance • 31/12/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Les futures sur les principaux indices actions américains (stabilité pour le S&P500 et +0,1% pour le Nasdaq 100) présagent à ce stade une ouverture hésitante pour cette dernière séance d'une année 2020 rendue chaotique par la crise sanitaire. Le bilan annuel qui se dessine pour l'heure à Wall Street apparait néanmoins positif, puisque le Dow Jones affiche un gain de près de 6,6% depuis le 1er janvier et surtout le Nasdaq Composite bondit d'environ 43,4%. 'Les actions ont repris leur rally de fin d'année mercredi, l'optimisme persistant sur les vaccins ayant éclipsé les taux élevés d'infections au coronavirus et d'hospitalisations aux Etats-Unis', notait hier soir Wells Fargo Advisors. 'Les investisseurs ont encore salué le plan de relance et même si le nouveau montant des aides destinées aux ménages les plus modestes n'a pas encore passé le cap du Sénat, les 600 dollars promis initialement commencent déjà à être envoyés', pointe en outre Kiplink. Dans l'actualité des valeurs, les actionnaires de Tiffany ont voté à une très large majorité en faveur de l'accord modifié de fusion annoncé le 29 octobre, relatif au projet d'acquisition du joaillier par LVMH, opération dont la finalisation est prévue jeudi 7 janvier 2021. Moderna annonce un accord avec Recipharm visant à soutenir la formulation et le remplissage-finition d'une partie de l'approvisionnement de son vaccin contre la Covid-19 en dehors des États-Unis, grâce à l'usine de Recipharm située en France.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.