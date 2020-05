Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une ouverture hésitante après les données Cercle Finance • 28/05/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur les grands indices actions américains (+0,7% pour ceux sur le Dow Jones, mais -1% pour ceux sur le Nasdaq) présagent une ouverture hésitante à Wall Street, dans le sillage d'une batterie de données macroéconomiques. Le PIB américain ressort en chute de 5% en rythme annuel au premier trimestre 2020, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une confirmation de l'estimation initiale, qui était de 4,8%. Le Département du Commerce fait aussi état d'un plongeon de 17,2% des commandes de biens durables aux États-Unis en avril 2020, mais hors transport, elles ne se sont tassées 'que' de 7,4%, contre un consensus pour un repli de l'ordre de 15%. Par ailleurs, le Département du Travail a dénombré 2.123.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 2.446.000 la semaine précédente (2.438.000 en estimation initiale), en ligne avec les attentes du consensus. Sur le front des valeurs, Boeing a annoncé mercredi soir le redémarrage de sa production de 737 MAX sur son site de Renton, dans l'Etat de Washington, ainsi qu'un plan de suppression de près de 6.800 postes aux Etats-Unis, dans le cadre de départs non volontaires. HP Inc a publié un BPA ajusté en repli de 3,8% à 51 cents, dépassant toutefois de six cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,1 point à 7,5% au titre de son deuxième trimestre comptable. Dollar General dévoile un BPA trimestriel en progression de 73% à 2,56 dollars, battant de plus de 80 cents le consensus, ce que le distributeur attribue au comportement des consommateurs sous l'effet du Covid-19.

