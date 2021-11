Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers une ouverture en berne après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 15:03









(CercleFinance.com) - En baisses de 0,4% sur le S&P500 et de 0,8% sur le Nasdaq-100, les futures sur indices actions augurent d'un début de séance en berne à Wall Street, sur fond de l'annonce d'une accélération de l'inflation américaine plus forte que prévu. Après une hausse de 0,4% en septembre, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont en effet augmenté de 0,9% en octobre en rythme séquentiel. Hors énergie et produits alimentaires, ils se sont accrus de 0,6%. Par rapport à octobre 2020, l'indice des prix américain a augmenté de 6,2% en brut et de 4,6% hors éléments volatils le mois dernier, des taux supérieurs respectivement de 0,4 point et de 0,2 point aux pronostics de Jefferies. Autre donnée parue ce jour, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 267.000 contre 271.000 la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines a ainsi reculé de 7.250 à 278.000. Dans l'actualité des valeurs, Johnson & Johnson indique que la Cour suprême de l'État de l'Oklahoma a statué en sa faveur en annulant le jugement de 2019 le condamnant à payer 465 millions de dollars dans le cadre de la crise des opiacés qui a secoué le pays. Merck et Ridgeback Biotherapeutics annoncent que le gouvernement du Japon va acheter, en cas de son approbation dans le pays, environ 1,6 million de doses de molnupiravir, leur médicament oral expérimental développé contre la Covid-19.

