Wall Street: vers une ouverture dans le vert

(Crédits photo : Flickr - Scott Beale ) (CercleFinance.com) - Au lendemain d'une clôture nettement dans le rouge avec des pertes de 1,2-1,3% sur les principaux indices actions, Wall Street devrait ouvrir sur des gains au vu des futures (+0,5% sur le S&P500 et le Nasdaq-100) malgré la parution de statistiques contrastées.



Après une augmentation de 1,6% en janvier, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 2,2% le mois dernier, une baisse nettement plus importante qu'attendu. En excluant le secteur des transports, elles se sont tassées de 0,6% en février.



En revanche, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a diminué de 28.000 la semaine dernière, s'établissant à 187.000 contre 215.000 une semaine plus tôt. La moyenne mobile sur quatre semaines a ainsi diminué de 11.500, à 211.750.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, peu de temps après l'ouverture des marchés, de l'estimation flash de l'indice PMI composite de S&P Global pour les Etats-Unis, que le consensus anticipe en retrait par rapport à son niveau de 55,9 de février.



Du côté des valeurs, Moderna annonce la finalisation d'un partenariat stratégique de dix ans avec le gouvernement fédéral australien visant à établir une usine de fabrication de vaccins à ARNm en Australie, usine dont l'ouverture opérationnelle est prévue fin 2024.



Accenture fait part de l'acquisition d'Alfa Consulting, un cabinet de conseil barcelonais spécialisé dans les stratégies d'opération des industries à fort capital, acquisition qui va renforcer ses capacités à aider ses clients en Espagne, au Portugal et au Mexique.



