Wall Street : vers une ouverture dans le calme

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note stable mardi matin dans un marché prudent à la veille des annonces de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, évoquant un début de séance inchangé ou presque. Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed, réuni pour deux jours, annoncera ses décisions de politique monétaire demain en début d'après-midi. Les investisseurs ne prévoient pas d'annonces spectaculaires dans le communiqué que publiera l'institution, mais ils suivront avec attention la conférence de presse que donnera son président, Jerome Powell. L'attention des investisseurs est mobilisée depuis quelques mois sur la remontée des tensions inflationnistes et sur les perspectives d'un resserrement monétaire qu'elle induit. 'Les derniers commentaires de certains membres du FOMC (Kaplan, Harker) suggèrent que la Fed pourrait commencer des discussions sur la réduction des achats lors de la prochaine réunion', rappelle François Rimeu, stratégiste à La Française AM. L'analyste juge néanmoins 'probable' que Powell insiste sur le fait que la réduction progressive des achats est 'prématurée' au vu des chiffres décevants des créations d'emploi en avril et en mai. La publication avant l'ouverture de statistiques économiques inférieures aux attentes a eu peu d'impact sur la tendance. Après une hausse de 0,9% en avril, les ventes de détail aux États-Unis ont diminué de 1,3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, une baisse nettement plus forte que prévu. L'indice 'Empire State' est ressorti de son côté à 17,4 contre 24,3 en mai et 22 attendus en moyenne par les économistes. Avant la décision de la Fed sur les taux, le dollar se raffermit face à l'euro et le rendement du 10 ans américain est en légère hausse, repassant au-dessus du seuil de 1,50%.

