Wall Street: vers une ouverture dans la prudence

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (-0,5%) et le Nasdaq-100 (-0,7%) présagent une ouverture prudente à Wall Street ce mardi, dans l'expectative des rendez-vous majeurs prévus lors de la dernière partie de la semaine.



Les investisseurs prendront en effet connaissance d'une première salve de résultats trimestriels, donnée comme d'habitude par des banques comme JPMorgan Chase, ainsi que du rapport sur l'inflation aux Etats-Unis pour décembre.



Ce dernier devrait retenir l'attention alors que la politique monétaire hante tous les esprits, d'autant plus que des responsables de la banque centrale ont récemment manifesté leur volonté d'agir fermement pour juguler la hausse des prix.



'Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a indiqué que la Fed s'était engagée à relever les taux d'intérêt dans une 'fourchette de 5 à 5,25%', puis à les maintenir jusqu'en 2024 afin de réprimer la demande excédentaire dans l'économie', rappelle Deutsche Bank.



'La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne plus de 5%, mais que leur niveau final dépendra des données d'inflation entrantes', poursuit-il.



D'ici ces rendez-vous de jeudi et vendredi, l'actualité pourrait se montrer relativement calme, avec un calendrier peu chargé sur le plan des statistiques : ce mardi, seuls doivent ainsi paraitre les stocks des grossistes américains pour novembre.



Sur le front des valeurs, le fabricant d'aluminium Alcoa annonce une restructuration de son équipe de direction pour le 1er février prochain, 'afin d'améliorer davantage l'accent rigoureux de la société sur l'excellence opérationnelle, les coûts et l'innovation'.





