Wall Street : vers une légère hausse après l'inflation

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait retrouver un peu d'allant et ouvrir en légère hausse mardi matin, en réaction à des chiffres de l'inflation jugés plutôt favorables. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert après la séance mitigée de la veille. Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation avaient diminué de 0,8% aux Etats-Unis en avril par rapport au mois précédent, confirmant l'existence de risques déflationnistes sans doute dus à la crise du Covid-19. Cette dynamique semble néanmoins laisser les coudées franches à la Réserve fédérale pour déployer de nouvelles mesures, un soutien monétaire massif devenant indispensable pour faire face aux pressions déflationnistes. Les incertitudes continuant d'entourer les effets de la réouverture des économies occidentales semblent toutefois freiner les initiatives des investisseurs. Certains analystes disent ne pas exclure une aggravation de la crise sanitaire, qui ne ferait que prolonger dans le temps la récession actuelle. 'Même si les habitudes de distanciation sociale et d'hygiène se maintiennent, nul ne peut exclure qu'il n'y aura pas de deuxième vague si forte qu'elle pousse les autorités à décréter un nouveau confinement', indiquent ainsi les équipes d'Oddo BHF. 'Cela maintient à un niveau structurellement plus élevé l'incertitude économique', explique l'intermédiaire parisien. Chez CPR Asset Management, on se montre toutefois optimiste en attribuant 65% de probabilité à un scénario qui verrait les mesures mises en places par les gouvernements et les banques centrales engager un rebond de l'activité dès le quatrième trimestre de cette année. Les investisseurs peuvent compter, par ailleurs, sur la vigueur du compartiment technologique. L'indice composite du Nasdaq affiche plus de 12% de hausse sur le mois écoulé grâce au soutien de poids lourds de la trempe d'Amazon, Apple, Netflix ou Nvidia.

