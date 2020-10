Wall Street vers une forte baisse à l'ouverture après le test positif de Trump

La Bourse de New York s'apprêtait à ouvrir la séance nettement dans le rouge mercredi alors que le président américain Donald Trump a été testé positif au coronavirus.

Vers 12H50 GMT, le contrat à terme sur l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, reculait de 1,43% dans les échanges électroniques.

Celui sur le Nasdaq, l'indice à forte coloration technologique de la place new-yorkaise, cédait 2,45%.

Le locataire de la Maison Blanche a annoncé vendredi, dans un tweet, qu'il avait été testé positif au Covid-19 tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine à la Maison Blanche.

Cette annonce est un véritable coup de tonnerre à un mois de l'élection présidentielle où il brigue un second mandat face au démocrate Joe Biden.

Le simple fait que le président s'isole "ajoute à l'incertitude dans la course à la présidentielle le mois prochain", remarque Fawad Razaqzada de ThinkMarkets.com. Et "les marchés n'aiment habituellement pas l'incertitude."

De plus, "la préoccupation pour les investisseurs qui parient sur une hausse des marchés boursiers est que, Trump devant rester isolé, perdra au moins 10 jours de campagne à un moment critique alors que les élections se profilent, les sondages et les cotes de paris suggérant déjà que Joe Biden mène la course", avance l'analyste. Or, les marchés semblent "soutenir le président et ses politiques favorables au +business+" (aux entreprises, NDLR), estime-t-il.