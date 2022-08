Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: vers une fin de semaine négative avec l'emploi information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 15:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en baisse vendredi matin suite à l'annonce d'une accélération des créations d'emplois aux Etats-Unis, qui freine l'espoir d'une politique plus accommodante de la part de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,7% et 1,4%, signalant une ouverture dans le rouge.



Les dernières statistiques mensuelles ayant trait au marché du travail ont rassuré quant à la santé de l'économie américaine, mais aussi renforcé les craintes d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les Etats-Unis avaient créé 528.000 créations postes non-agricoles le mois dernier, soit plus du double du consensus des analystes, qui s'était établi à 250.000.



Le taux de chômage s'est, lui, tassé de 0,1 point à 3,5%, revenant ainsi à son niveau de février 2020, c'est-à-dire avant l'apparition de la pandémie.



Principal point négatif du rapport mensuel sur l'emploi, le salaire horaire moyen a encore augmenté de 0,5%, ce qui porte à 5,2% sa progression sur les 12 derniers mois, une évolution de mauvais augure pour l'inflation, la principale préoccupation de la Réserve fédérale à l'heure actuelle.



La hausse des salaires, conjuguée aux autres signes de bonne santé du marché du travail, devrait continuer à encourager la Fed à relever ses taux d'intérêt dans les mois qui viennent.



'Loin de perdre de son élan, le marché de l'emploi accélère', constatent ce matin les équipes de Commerzbank. 'Afin de maîtriser l'inflation, la Fed n'aura probablement pas d'autre choix que d'augmenter significativement ses taux', poursuit la banque.



Les investisseurs se demandent si la situation ne pourrait pas conduire les responsables de la banque centrale à se prononcer en faveur d'un relèvement de 75 points de base dès la réunion du mois de septembre.



La nouvelle fait monter le dollar, qui revient autour de 1,0160 face à l'euro, ainsi que le rendement des Treasuries à 10 ans, qui accroît ses gains après la statistique, à 2,7850% contre 2,76% environ hier.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.