Wall Street: vers une fin de semaine dans le calme information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 17:41

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée en légère hausse vendredi matin, les investisseurs paraissant vouloir finir tranquillement une semaine marquée par une première salve contrastée de résultats d'entreprise.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 0,2% à 35.287,1 points et signe l'exploit d'aligner une dixième séance de hausse consécutive, tandis que le Nasdaq Composite progresse lui aussi de 0,2%.



Le compartiment technologique profite d'un timide courant d'achats à bon compte qui ne lui permet toutefois pas d'effacer son lourd décrochage de plus de 2% essuyé la veille.



En l'absence de résultats et d'indicateurs de premier plan, les investisseurs semblent à la recherche d'éléments concrets permettant de leur montrer la direction à suivre.



Les marchés d'actions américains s'acheminent ainsi vers une semaine en demi-teinte.



Depuis lundi, le Dow Jones a gagné 2,2%, soutenu par les bons résultats des banques, mais le Nasdaq lâche 0,3% en raison des performances décevantes de Netflix et Tesla.



Dans l'immédiat, les actions trouvent un petit motif de soutien dans le repli des rendements obligataires observé après leur brève envolée d'hier. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart ainsi à la baisse, autour de 3,81%.



Les intervenants de marché font montre d'une certaine prudence en raison de l'échéance de la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui se tiendra mardi et mercredi prochains.



Le dollar continue de gagner du terrain malgré le recul des rendements des Treasuries, notamment face à l'euro qui recule sous le seuil de 1,1120 face au billet vert.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse, en dépit des craintes toujours bien présentes d'un ralentissement de la demande mondiale avec la décélération de la croissance économique.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,2% à 76,5 dollars et se diriger vers une hausse de 1,5% sur la semaine.