Wall Street : vers une deuxième séance consécutive de hausse

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son redressement mardi matin en alignant une deuxième séance consécutive de progression à la faveur de l'apparent ralentissement de l'épidémie de coronavirus dans les pays occidentaux. Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent tous de plus de 3%, annonçant une ouverture en forte hausse. Porté par la perspective d'un prochain aplatissement de la courbe de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones avait déjà signé un impressionnant rebond de 7,7% hier soir. Les investisseurs semblent rassurés, depuis ce week-end, par l'apparition des premiers signes évoquant un ralentissement de la propagation de la maladie dans plusieurs pays européens, ainsi qu'à New York, considérée comme l'épicentre américain de la pandémie. Pour Capital Economics, ces signaux - quoique timides - sont de bon augure pour les marchés d'actions mondiaux. 'S'il est encore trop tôt pour affirmer que la pandémie a atteint un point d'inflexion, il s'agit incontestablement d'un élément encourageant', insiste le bureau d'études londonien. 'Nous avons toujours considéré que les marchés boursiers ne signeraient un rebond durable que lorsque la propagation du virus ralentirait à l'échelle mondiale', rappelle le cabinet de recherche économique. Certains analystes se demandent néanmoins si ce rebond est simplement passager ou si son caractère peut être plus durable. 'Redémarrage progressif de l'économie chinoise, ralentissement du Covid-19 en Europe et rebond du pétrole: peut-on considérer que les marchés actions ont touché un point bas?', s'interroge aujourd'hui Alexandre Baradez, le responsable des analyses marchés pour IG France. 'De nombreux éléments macroéconomiques et techniques plaident toujours pour la prudence', avertit le stratège. Un avis partagé par la banque privée suisse UBS. 'Nous pensons qu'il est encore beaucoup trop tôt pour appeler à un pic de la pandémie et les investisseurs doivent continuer à s'attendre à beaucoup de volatilité', renchérit Mark Haefele, le directeur des investissements de sa branche de gestion de fortune. 'Cependant, le rebond en cours vient rappeler l'importance de rester investi', explique l'analyste.

