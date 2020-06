Wall Street vers une chute à l'ouverture, craignant une deuxième vague

La Bourse de New York s'apprêtait à ouvrir en net recul lundi dans un marché de plus en plus inquiet d'une deuxième vague de Covid-19 et de ses conséquences sur l'économie américaine.

Vers 12H50 GMT, le contrat à terme sur l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, qui donne une indication de son évolution, cédait 2,27% dans les échanges électroniques. Celui sur le Nasdaq, l'indice à forte coloration technologique de la Bourse de New York, perdait 1,27%.

Signe de l'intérêt des investisseurs pour les actifs jugés moins risqués, le taux à 10 ans sur les bons du Trésor américains baissait, évoluant à 0,6723% contre 0,7034% vendredi à la clôture.

La place new-yorkaise avait déjà accusé de fortes pertes la semaine dernière, enregistrant jeudi sa pire séance depuis mars.