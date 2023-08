Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: vers une 3ème semaine de repli pour le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 17:36

(CercleFinance.com) - Wall Street bat en retraite vendredi, plombée par le réveil des incertitudes entourant le sort du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui incite les investisseurs à une certaine prudence.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 34.423 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,6% à 13.234,8 points.



Selon plusieurs sources, Evergrande se préparerait à se placer sous la protection du Chapitre 15, la loi américaine sur les faillites internationales, jetant un doute sur l'avenir du groupe.



Les interrogations concernant la santé d'Evergrande incitent de nouveau les investisseurs à la prudence à l'issue d'une semaine marquée par un retour de l'aversion au risque.



Cette information a fait chuter les marchés boursiers, qui avaient déjà accusé le coup des craintes entourant la santé de l'économie chinoise et l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow lâche pour l'instant 2,4% et le Nasdaq 3,2%, ce dernier signant une troisième semaine consécutive de baisse.



Signe de la nervosité du marché, l'indice de volatilité du CBOE reste tendu à près de 18 points, non loin du seuil de 20 points indiquant un regain de stress des marchés.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie vers 3,23% et interrompt le mouvement de hausse déclenché par les 'minutes' de la Réserve fédérale mercredi.



Le dollar ne bénéficie par du regain d'aversion des investisseurs pour le risque, avec un euro qui remonte aux abords de 1,0875.



Le marché pétrolier lâche 0,1% à 80,3 dollars et se dirige pour l'instant vers un repli sur la semaine, affaiblie par les perspectives plus préoccupantes de l'économie chinoise.