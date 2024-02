Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers une 16ème hausse hebdomadaire information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - En terminant nettement dans le vert, Wall Street illustre un des scénarios les plus classiques à la veille d'une séance des '3 sorcières' qui vient conclure un mois boursier placé presque exclusivement sous le signe de la hausse, dans le droit fil des 15 semaines de hausse qui ont précédé (ce serait la plus longue série haussière hebdomadaire depuis un siècle et non plus 52 ans).



Car c'est bien une 16ème semaine positive qui se dessine avec -comme un symbole- un nouveau record historique pour l'indice le plus emblématique, le S&P500 (+0,6% à 5.030) qui améliore de 3,4 points son précédent zénith de clôture du 9 février. A noter également la détente du 'VIX' qui repasse sous la barre des 14. Le Dow Jones s'adjuge +0,9% à 38.773 et il ne s'en est fallu que de 0,07% pour qu'il batte son record de clôture de lundi (38.798).



Les 'futures' en après-séance préfigurent une séance de vendredi bien positive, avec un Nasdaq-100 (+0,2% ce jeudi soir) qui devrait rouvrir sur un gain de +0,3% vers 17.900, dans le sillage d'Applied Materials qui s'envole de +10% en transactions électroniques, grâce à ses bons trimestriels et ses anticipations positives.



Les vedettes du jour ne furent pas les semi-conducteurs (le 'SOXX' s'effrite de -0,1%), mais bel et bien les constructeurs de véhicules électriques avec Tesla +6,2% et Lucid +5,2%.



Les nouvelles demeurent rassurantes sur le front de l'économie US : si les ventes au détail ont clairement déçu en reculant plus fortement que prévu (-0,8%), l'indice 'Empire State' de la Fed de New York a grimpé de 41 points en février pour s'établir à -2,4, et l'indice 'Philly Fed' a gagné 16 points à +5,2, soit sa première valeur positive depuis le mois d'août.



Donnée très surveillée par la Fed, 212.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage ont été recensées aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en recul de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



Les marchés pensent toujours majoritairement que la Fed ne réduira pas ses taux avant le mois de juin, mais l'hypothèse d'une baisse dès le mois de mai ne semble pas totalement écartée (consensus à 40%) après les statistiques du jour.



Les T-Bonds se détendent un peu après avoir signé mardi l'une de leurs pires séances depuis octobre 2023 : leur rendement à dix ans recule de trois points de base de base vers 4,235%.





