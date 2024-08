Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers un tassement après des gains solides information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Au vu des futures à une demi-heure de la cloche (-0,4% sur le S&P500, -0,5% sur le Nasdaq-100), les indices actions américains pourraient se tasser à l'ouverture, au lendemain de vifs redressements, en particulier pour le Nasdaq Composite (+2,9%).



'Les marchés financiers ont généralement effacé environ la moitié des mouvements importants de la fin de la semaine dernière et du début de celle-ci, aidés par les données sur les demandes d'allocations chômage', rappelle Capital Economics.



La baisse de ces inscriptions, de 17.000 à 233.000 la semaine dernière, est en effet venue apaiser les craintes d'une récession aux Etats-Unis, craintes qui avait été générées précisément par un piètre rapport mensuel sur l'emploi il y a une semaine.



Capital Economics se montre toutefois prudent pour la suite, considérant que si certaines actions peuvent poursuivre leur redressement, les récentes turbulences peuvent aussi refléter un retour accéléré d'autres dossiers vers leurs 'justes valeurs'.



'Alors que le calme revient timidement, l'évolution à court terme dépendra en grande partie de la direction du yen, du marché du travail américain et des résultats de Nvidia compte tenu des doutes croissants sur l'IA', prévient pour sa part Barclays.



Parmi les publications de jeudi soir, le groupe de médias et de divertissement Paramount Global a dévoilé un OIBDA ajusté en hausse de 43% au titre de son deuxième trimestre 2024, grâce notamment au dynamisme de sa plateforme de streaming Paramount+.



News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié un BPA ajusté en hausse de 21% pour les trois derniers mois de son exercice 2023-24, soutenu par son segment édition de livres et sa filiale REA Group.



L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (Red Dead, NBA 2K et GTA) a abaissé ses objectifs annuels en termes de rentabilité, anticipant désormais une perte nette de 4,33 à 3,95 dollars par action, à l'occasion de sa publication trimestrielle.





