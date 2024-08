Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers un redressement plutôt timide information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Un redressement plutôt timide semble se profiler à ce stade ce mardi à Wall Street, au vu des futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100 (+0,4% dans les deux cas), au lendemain d'une séance de déprime générale qui a vu le Dow Jones dévisser de 2,6%.



Les craintes générées par le dernier rapport sur l'emploi américain, qui a ranimé vendredi dernier le spectre d'une récession aux Etats-Unis, paraissent s'apaiser sur les places mondiales, comme l'a montré le rebond de plus de 10% de Tokyo ce mardi.



'Malgré la faiblesse des dernières données sur le marché du travail, nous estimons qu'un atterrissage en douceur reste l'issue la plus probable pour l'économie', juge Stephen Brown, économiste en chef adjoint pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.



'Néanmoins, le risque d'un atterrissage brutal a augmenté, tandis que la réaction désordonnée du marché -si elle se maintient- pourrait inciter la Fed à assouplir sa politique plus rapidement que prévu', poursuit-il.



Seule donnée macroéconomique du jour aux Etats-Unis, le déficit commercial s'est un peu réduit de 2,5% à 73,1 milliards de dollars en juin, une progression de 1,5% des exportations ayant plus que compensé une augmentation de 0,6% des importations.



Au chapitre des publications trimestrielles, le géant des équipements de chantier Caterpillar a dévoilé un BPA ajusté en progression à 5,99 dollars au titre du deuxième trimestre 2024, malgré des ventes et revenus en repli de 4%.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux résultats dévoilés par la plateforme de services Uber, le groupe de restauration Yum! Brands (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) ainsi que le spécialiste de l'analyse prédictive Palantir.





