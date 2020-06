Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un rebond sensible à l'ouverture Cercle Finance • 12/06/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Après une séance de jeudi très difficile à Wall Street, les futures sur les principaux indices actions américains (+1,6% sur le S&P500 par exemple) augurent d'un rebond sensible grâce à de possibles ramassages à bon compte. 'Les prix des actions américaines ont plongé de 7% hier, alors que les investisseurs s'inquiétaient à propos des perspectives économiques sombres de la Fed et d'une seconde vague d'infections', rappelait-on ce matin chez Commerzbank. Selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1% en mai par rapport au mois précédent, là où le consensus attendait un rebond de l'ordre de 0,7%, essentiellement grâce à un bond de 20,5% pour les produits pétroliers. Une demi-heure après la cloche, doit paraitre une estimation préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour juin, attendue par les économistes vers 76, contre 72,3 le mois dernier. Dans l'actualité des valeurs, Intel a fait part jeudi soir de la démission, 'pour des raisons personnelles', de Jim Keller, un des dirigeants de son groupe technologie, architecture systèmes et clients (TSCG), décision qui a pris effet immédiatement. Wedbush relève son objectif de cours sur Nike de 93 à 107 dollars et confirme son opinion 'surperformance', à l'approche de la présentation par le géant des articles de sport de ses résultats de quatrième trimestre, le 26 juin. L'éditeur de logiciels Adobe a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 2,45 dollars au titre de son deuxième trimestre, dépassant d'une dizaine de cents le consensus, pour des revenus en croissance de 14% pour atteindre un record à 3,13 milliards de dollars.

