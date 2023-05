Wall Street: vers un rebond modeste en début de séance information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - Les principaux futures sur indices actions (+0,4% sur le S&P500 et +0,2% sur le Nasdaq-100) laissent espérer un rebond à l'ouverture à Wall Street, après une clôture dans le rouge mardi sur fond d'inquiétudes au sujet du dossier du plafond de la dette américaine.



'La rencontre d'hier entre Joe Biden et les dirigeants du Congrès n'a pas encore permis de résoudre la crise', souligne Commerzbank, ajoutant que 'malgré certains progrès dans les pourparlers, il reste encore des obstacles importants à surmonter'.



'La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que les prévisions décevantes de Home Depot et les ventes au détail mensuelles aux Etats-Unis indiquent un ralentissement des dépenses des consommateurs', avance pour sa part Kiplink.



Parues il y a une demi-heure, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont augmenté comme prévu de 2,2% au mois d'avril, mais les permis de construire se sont tassés de 1,5%, manquant ainsi légèrement le consensus.



Dans l'actualité des valeurs, la chaine de magasins alimentaires à bas prix Target publie un BPA ajusté en recul de 6% pour son premier trimestre, avec des ventes atones en données comparables 'dans un environnement de plus en plus difficile'.



De son côté, son pair TJX Companies publie au titre de son premier trimestre, un BPA ajusté en croissance de 12% et des ventes en hausse de 3% à magasins comparables, stimulée par une augmentation de la fréquentation globale de ses clients.