Wall Street : vers un rebond modéré à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en rebond modéré à l'ouverture ce jeudi, au vu des futures (+0,3% sur le S&P500, +0,7% sur le Nasdaq), au lendemain d'une séance déprimée par des craintes de tensions inflationnistes ravivées aux Etats-Unis. Pour rappel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,2% en brut et de 3% hors éléments volatils au mois d'avril, des rythmes annuels en accélération sensible par rapport à mars et au-dessus des attentes de Jefferies (3,6% et 2,4% respectivement). 'L'assouplissement des restrictions liées au coronavirus a apparemment déclenché une flambée de la demande, entraînant des pénuries et des augmentations de prix dans certaines parties de l'économie', expliquait Commerzbank. De nature à conforter les inquiétudes au sujet de l'inflation, la hausse des prix producteurs a été annoncée ce matin, en rythme annuel pour le mois d'avril, à +6,2% en données brutes et à +4,6% en données coeur, contre respectivement +4,2% et +3,1% en mars. Autre donnée parue en même temps, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de 34.000 la semaine du 3 mai aux Etats-Unis, pour s'établir à 473.000, leur niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020. Côté valeurs, JPMorgan Chase a annoncé vouloir aligner ses activités de financement sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris, et avoir lancé une équipe sectorielle spécialisée dans l'économie verte. Après avoir annoncé le 24 mars que Tesla accepterait désormais les paiements en bitcoins, son dirigeant Elon Musk a fait machine arrière : il a annoncé cette nuit sur Twitter que la firme en suspendait la possibilité.

