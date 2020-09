Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un rebond après une séance difficile Cercle Finance • 09/09/2020 à 14:46









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une séance difficile (-2,2% sur le Dow Jones, -4,1% sur le Nasdaq), les futures sur le S&P500 (+0,9%) et sur le Nasdaq (+1,6%) augurent d'un rebond à l'ouverture, volatilité traduisant une certaine nervosité des investisseurs. 'Situation sanitaire, campagne électorale américaine, négociations Brexit, ralentissement de la reprise économique mondiale, multiples de valorisation, les sujets d'inquiétude sont nombreux pour les investisseurs en cette rentrée', estime IG France. 'La nervosité est clairement arrivée par le compartiment technologique, celui qui a le plus progressé depuis le creux de mars', poursuit-il, soulignant que la volatilité du Nasdaq-100 vient d'atteindre son plus haut niveau depuis avril. Sur le front des valeurs, Pfizer et BioNTech annoncent avoir conclu des discussions exploratoires avec Bruxelles en vue de fournir aux pays de l'UE, 200 millions de doses de leur vaccin candidat contre le SARS-CoV-2, avec une option pour 100 millions supplémentaires. D'après le Financial Times, Tiffany va poursuivre en justice LVMH suite à l'annonce par le géant français du luxe qu'en l'état, il ne serait pas en mesure de réaliser l'opération d'acquisition du joaillier new-yorkais. Le constructeur de poids-lourds Navistar publie une perte nette ajustée de huit millions de dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, contre un bénéfice de 147 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté en baisse de 61% à 104 millions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.