Wall Street : vers un net repli dans le sillage de l'Europe

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur un lourd repli mercredi matin dans le prolongement de la baisse affichée par tous les marchés d'actions européens. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent autour de 1,4%, annonçant un début de séance en rouge foncé. Les Bourses européennes ont creusé leurs pertes pendant toute la matinée, le sentiment général sur les marchés étant miné par les préoccupations entourant la propagation rapide du variant Delta du Covid-19. En début d'après-midi, l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 décrochait de 2,3%, le DAX de Francfort lâchait près de 1,9% et Londres cédait pas loin de 1,9%. La tendance est plombée par les inquiétudes concernant les conséquences de cette mutation du coronavirus, qui risque d'entraîner un ralentissement de la croissance mondiale si sa diffusion se confirme. 'En Europe, sa progression est indiscutable et semble conduire à un certain regain des contaminations', soulignent les équipes de Yomoni dans une note récente. 'Mais les progrès significatifs de la vaccination devraient permettre d'éviter la mise en oeuvre de mesures de restrictions sanitaires très dures, dans la mesure où les vaccins semblent efficaces pour éviter une hausse des hospitalisations', tempère la société de gestion de portefeuille. 'L'évolution du variant Delta est naturellement à surveiller lors des prochaines semaines car il constitue potentiellement le 'black swan' qui peut remettre en cause ces perspectives', renchérissent les équipes d'Exane Solutions. L'indice VIX du CBOE - souvent considéré comme un baromètre de la volatilité - remonte en flèche et bondit de 25% à 20,4 points ce matin. Au-delà de la perspective d'un coup d'arrêt à la croissance, les marchés semblaient déstabilisés, depuis quelques jours, par le repli continu des rendements des emprunts d'Etat. Les taux des Treasuries américains à dix ans reviennent ainsi en direction de ses planchers annuels, à 1,29%.

