Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: vers un net rebond à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait amorcer un rebond jeudi au lendemain de sa pire séance depuis le mois de septembre, un redressement favorisé par des indicateurs économiques jugés plutôt rassurants.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais affichent des gains allant de 0,6% à 1%, laissant entrevoir un nette reprise à l'ouverture.



Les marchés d'actions américains avaient subi hier leur correction la plus sévère depuis le début du 'rally' automnal, avec des pertes qui s'étageaient entre 1,3% et 1,5% en fin de journée.



'Bien qu'aucun catalyseur évident ne semble à l'origine de ce revirement, l'indice S&P 500 venait de signer sa progression la plus rapide en plus de trois ans et un tel rythme était difficile à tenir', estime-t-on chez Deutsche Bank.



Le marché semble avoir éprouvé le besoin de souffler au vu de ses multiples de valorisation élevés, le S&P 500 se payant 19,5 fois ses bénéfices, un chiffre bien au-dessus de sa moyenne des 10 dernières années selon les analystes.



Wall Street devrait retrouver un peu d'allant ce matin suite à la parution de statistiques sans éclat, confirmant la perspective de prochaines baisses de taux aux Etats-Unis.



Les investisseurs ont aussi trouvé quelque réconfort dans la révision à la baisse de la croissance du PIB américain de troisième trimestre, à 4,9% selon une troisième estimation par rapport à 5,2% en estimation précédente.



L'annonce d'une nouvelle dégradation de l'indice 'Philly Fed' et d'une remontée des inscriptions hebdomadaires au chômage confirmant le scénario d'un 'atterrissage en douceur', voire celui d'un 'conte de fées' ('goldilocks') marqué par une croissance modérée et une faible inflation.



Mais les investisseurs pourraient se montrer hésitants à la veille des chiffres des revenus et dépenses des ménages, qui incluront l'indice des prix 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale.



En attendant, le marché obligataire américain reste orienté à la baisse puisque le rendement des bons du Trésor à dix ans revient en direction de 3,84%, au plus bas depuis la mi-juillet, ce qui pèse sur le dollar.



Les cours du pétrole consolident, mais s'acheminent tout de même vers une semaine de hausse du fait de la multiplication des attaques menées par les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de 1,3% à 73,2 dollars, mais il cotait encore sous la barre des 70 dollars il y a une semaine.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.