Wall Street: vers un début de semaine terne malgré l'accord information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:07

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait entamer la semaine sans grand enthousiasme, au vu de futures en retrait de 0,3% sur le S&P500 et de 0,1% sur le Nasdaq-100, et ce malgré l'accord provisoire de dernière minute trouvé ce weekend au Congrès.



'Les États-Unis ont évité une fermeture partielle de leur administration fédérale juste avant la date limite de samedi soir, ce qui lui permettra de fonctionner jusqu'au 17 novembre', salue pourtant Deutsche Bank.



Si 'une nouvelle édition du drame budgétaire se profile dans quelques semaines', comme le prévient Commerzbank, cet accord permettra d'éviter un report des publications de certaines statistiques américaines.



Les opérateurs pourront donc prendre connaissance cette semaine des indices d'activité PMI et ISM (dont ceux pour le secteur manufacturier peu après l'ouverture ce lundi), et surtout du rapport sur l'emploi pour septembre, vendredi.



'Nos économistes et le consensus s'attendent à +165.000 emplois non agricoles et le taux de chômage devrait redescendre de 0,1 point à 3,7% après avoir étonnamment augmenté de 0,3 point le mois dernier', pronostique Deutsche Bank à ce sujet.



Du côté des valeurs, SLB (ex Schlumberger) a finalisé la création de sa coentreprise OneSubsea avec Aker Solutions et Subsea7, coentreprise qui 'stimulera l'innovation et l'efficacité dans la production sous-marine'.