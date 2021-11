Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de semaine hésitant information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Les futures sur les indices actions (+0,1% sur le S&P500, stabilité sur le Nasdaq-100) présagent une ouverture hésitante à New York, les investisseurs pouvant être amenés à reprendre leur souffle après une période faste pour les actions. 'Le S&P 500 a atteint un sommet en octobre, porté par les excellents résultats des entreprises au troisième trimestre. Les actions ont pris de la hauteur malgré l'aplatissement et l'inversion de la courbe des rendements obligataires', souligne Robeco. 'Mais le tableau est quelque peu voilé par la hausse des cours énergétiques, qui ampute le pouvoir d'achat, et les problèmes en Chine, deuxième économie mondiale et véritable moteur de croissance à l'échelle planétaire', prévient-il cependant. Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi aux Etats-Unis, mais les jours prochains verront paraitre les prix à la production (mardi) et à la consommation (mercredi) pour le mois d'octobre, puis l'indice UMich de confiance du consommateur (vendredi). A l'occasion de ses trimestriels, Coty indique relever sa perspective de croissance des revenus en données comparables pour son exercice 2021-22, et fait part d'un accord visant à vendre une participation d'environ 4,7% dans Wella à KKR. Regeneron Pharmaceuticals annonce des résultats positifs d'un essai de phase 3 qui a évalué l'utilisation d'une dose unique de REGEN-COV expérimental pour prévenir la Covid-19 chez les personnes non infectées, offrant une protection à long terme contre la maladie. Visa fait part d'un partenariat technologique mondial avec Daimler Mobility pour permettre, à partir du printemps 2022, aux clients Mercedes-Benz en Europe de payer des biens et des services en utilisant leur empreinte digitale dans la voiture.

