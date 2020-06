Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de semaine dans le vert Cercle Finance • 22/06/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert lundi matin, poursuivant son mouvement de progression après avoir enregistré la semaine dernière un gain de près de 2%. Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant une ouverture positive. Le S&P 500 avait fini la séance de vendredi sur un repli de 0,6%, qui n'empêche pas l'indice de référence des gérants de fonds américains d'afficher un gain record de 34,5% depuis le 20 mars. La valorisation élevée des marchés d'actions, notamment du côté de Wall Street, fait toutefois redouter l'existence d'une 'bulle' spéculative chez certains observateurs. 'Le VIX, et surtout le VVIX, la volatilité de la volatilité, traduit une grande prudence des investisseurs face à l'incertitude actuelle sur les perspectives économiques', font ainsi valoir les équipes d'Aurel BGC. Le prestataire de services d'investissement basé à Paris met parallèlement en avant des statistiques sanitaires 'inquiétantes' en provenance des Etats-Unis. Pour mémoire, Apple a décidé de fermer plusieurs de ses magasins en Arizona, en Californie et en Caroline du Nord, trois Etats où la pandémie rebondit spectaculairement depuis quelques semaines La semaine sera dominée par le rapport sur les commandes de biens durables, prévu jeudi, ainsi les dépenses des ménages, attendues vendredi, pour lesquelles un net rebond est envisagé. Aujourd'hui, les investisseurs seront attentifs aux ventes de logements anciens, avec l'espoir qu'elles dessinent un tableau encourageant du marché de l'immobilier. Les économistes estiment malgré tout que la récente embellie du sentiment des constructeurs de maisons préfigure une prochaine accélération du secteur.

