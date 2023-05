Wall Street: vers un début de semaine attentiste information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 14:57

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait entamer dans un certain attentisme, au vu de futures quasi-stables sur le S&P500 et le Nasdaq-100, une semaine qui devrait être encore dominée par le feuilleton des négociations sur le relèvement du plafond de la dette.



'Une autre rencontre entre Joe Biden et le président de la Chambre, le Républicain McCarthy, est prévue aujourd'hui. Cependant, il ne reste que quelques jours pour trouver un accord', prévenait ce matin Commerzbank.



Les négociations à Washington en vue de relever le plafond de la dette, et donc d'éviter un défaut des Etats-Unis à brève échéance, devraient d'autant mieux rester au coeur des préoccupations ce lundi, qu'aucune statistique majeure n'est prévue.



Néanmoins, les prochains jours verront paraitre, entre autres, l'indice PMI composite flash, une nouvelle estimation de la croissance économique du premier trimestre, puis les revenus et dépenses des ménages en avril, accompagnés de l'indice des prix PCE.



Concernant les résultats d'entreprises de cette semaine, doivent par exemple publier la chaine d'électronique grand public Best Buy, le fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia ou le fabricant d'appareils médicaux Medtronic.



Pour l'heure, Meta Platforms, la maison-mère de Facebook, s'est vu infliger une amende administrative de 1,2 milliard d'euros, pour non-respect du règlement général sur la protection des données dans l'Union européenne.



A l'occasion de sa journée investisseurs, Ford a confirmé ses objectifs pour 2023 et indiqué viser une marge d'EBIT ajusté de 10% en 2026. Par ailleurs, le constructeur automobile a fait part de nouveaux accords définitifs sur les matières premières de batteries.