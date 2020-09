Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance terne Cercle Finance • 03/09/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Les futures augurent d'une ouverture plus terne ce jeudi (-0,5% pour ceux sur le S&P500, -1,2% pour ceux sur le Nasdaq) au lendemain d'une séance faste qui a notamment vu le Nasdaq atteindre un nouveau record à près de 12.075 points. 'Hormis l'aspect valorisation, la hausse continue de l'indice et sa résistance aux éventuelles mauvaises nouvelles donne l'impression d'une bulle', reconnait Aurel BGC, qui pointe en outre sa concentration sur quelques poids-lourds technologiques. S'il concède que 'la question se justifie pleinement de savoir si les investisseurs ne font pas preuve d'un excès de complaisance vers ces valeurs', le bureau d'études estime que 'cette hausse du Nasdaq peut aussi se justifier par des arguments rationnels'. Le Département américain du Travail a dénombré 881.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 1.011.000 la précédente, alors que le consensus tablait sur 950.000 inscriptions. La productivité de la main d'oeuvre non-agricole a rebondi de 10,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre, tandis que les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 9%, chiffres révisés par rapport à 7,3% et 12,2% en estimations préliminaires. En revanche, le déficit commercial des États-Unis s'est creusé de 18,9% à -63,6 milliards de dollars en juillet 2020, dépassant ainsi largement un consensus qui était de -51,7 milliards, les exportations ayant augmenté moins vite que les importations. Sur le front des valeurs, Campbell Soup publie au titre de son quatrième trimestre 2019-20 un BPA ajusté en hausse de 50% à 63 cents, dépassant de deux cents le consensus, pour des revenus en croissance de 18% à 2,11 milliards de dollars (+12% en organique). La chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale a dévoilé mercredi soir un chiffre d'affaires de 13,56 milliards de dollars pour le mois d'août, en hausse de 15% en comparaison annuelle (+13,2% en données comparables).

