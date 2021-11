Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance sans tendance claire information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mardi matin au lendemain de la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Fed, un choix qui fait monter le dollar et les rendements obligataires. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,1%, annonçant un début de séance hésitant. La nomination de Powell a d'abord été accueillie avec soulagement hier par les marchés américains, qui l'ont interprété comme la promesse d'une poursuite de la politique monétaire accommodante menée par le dirigeant. Mais cette décision était largement attendue et les investisseurs ont finalement préféré 'vendre la nouvelle', ce qui s'est notamment traduit par de lourdes prises de bénéfices sur le Nasdaq hier soir (-1,3%). Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans évolue en forte hausse ce matin, au-delà de 1,65%. 'Pour les marchés, le choix de conserver Jerome Powell pourrait inciter ce dernier à accélérer le calendrier de la hausse des taux', expliquent les analystes de Kiplink. Le dollar gagne environ 0,15% face à l'euro, à 1,1255, en prévision d'un possible durcissement de la politique monétaire justifié par la récente remontée de l'inflation. Dans un communiqué publié hier soir, le patron de la Fed a rappelé les répercussions qu'avait l'inflation sur la situation des ménages en renchérissant les coûts de l'alimentation, des transports et du logement. Sur le plan macroéconomique, le marché attend la publication de l'indice PMI IHS Markit, qui devrait montrer que l'activité a encore accéléré au mois de novembre, un élément allant là encore dans le sens d'un prochain 'tapering' (réduction des rachats de la Fed).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.