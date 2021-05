Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : vers un début de séance hésitant Cercle Finance • 20/05/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Les futures sur les indices actions (-0,1% sur le S&P500, +0,1% sur le Nasdaq) augurent d'un début de séance hésitant à Wall Street, sur fond de parution de données contrastées pour la conjoncture économique américaine ce matin. L'indice de la Fed de Philadelphie ressort à 31,5 en mai, en baisse plus forte que prévu par rapport à 50,2 le mois précédent, traduisant donc une franche décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie. En revanche, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 10 mai aux Etats-Unis, pour s'établir à 444.000 contre 478.000 la semaine précédente, et ont ainsi atteint leur niveau le plus faible depuis mars 2020. Une demi-heure après la cloche d'ouverture, doit encore paraitre l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour avril, pour lequel les économistes anticipent une nouvelle progression après la hausse de 1,3% du mois de mars. Sur le front des valeurs, Cisco Systems a fait part mercredi soir d'un bénéfice net ajusté en hausse de 4% à 3,5 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2020-21, soit un BPA ajusté de 83 cents, globalement conforme aux attentes du marché. Pfizer annonce un nouvel accord avec la Commission européenne pour fournir 900 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19 à l'UE, avec la possibilité pour Bruxelles de demander jusqu'à 900 millions de doses supplémentaires. Ralph Lauren publie au titre de son dernier trimestre 2020-21 un BPA ajusté de 0,38 dollar, à comparer à une perte ajustée de 0,68 dollar par action un an auparavant, et a décidé de reprendre la distribution de dividendes trimestriels, à 0,6875 dollar par action.

