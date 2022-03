Wall Street: vers un début de séance hésitant information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 15:00

(CercleFinance.com) - Les futures sur les indices actions (stables sur le S&P500 et en hausse de 0,2% sur le Nasdaq-100) présagent d'une ouverture sur une note hésitante à Wall Street, sur fond d'un nouvel indicateur illustrant les fortes tensions inflationnistes.



Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% en février par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, là où Jefferies anticipait une augmentation de 0,4%, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%, conformément à la prévision du broker.



Surtout, on notera que le taux de hausse en rythme annualisé de l'indice des prix PCE -une mesure surveillée de près par la Fed- s'est accru de 0,4 point à +6,4% en données totales, et de 0,2 point à +5,4% hors énergie et alimentation.



Autre donnée parue ce jour, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont augmenté de 15.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, s'établissant à 202.000, mais leur moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 3.500 à 208.500.



Dans l'actualité des valeurs, la chaine de pharmacies Walgreens Boots Alliance publie au titre de son deuxième trimestre 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 26,5% à changes constants, aidé notamment par les vaccinations et les tests Covid-19.



Boeing annonce avoir reçu une commande d'ASL Aviation Holdings, loueur d'avions basé à Dublin, portant sur jusqu'à une vingtaine d'appareils 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF), dont 10 commandes ferme et 10 options d'achat.